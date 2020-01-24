Kırıkkale'de 6 aracın karıştığı trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Öte yandan kaza, cadde üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, T.K.'nın kullandığı otomobilin hızla ilerleyip, karşıdan gelen başka bir otomobille çarpışıp savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin karşıdan gelen başka bir otomobille çarpışıp, savrularak park halindeki 4 otomobile daha çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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