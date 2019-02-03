Kırıkkale'de 6 Kişilik Afgan Aile, Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
57 dakika önce
Kırıkkale'de 6 kişilik Afgan aile, karbonmonoksit gazından zehirlendiKIRIKKALE'de 3'ü çocuk 6 kişilik Afgan aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Kırıkkale
'de 6 kişilik Afgan aile, karbonmonoksit gazından zehirlendi
KIRIKKALE'de 3'ü çocuk 6 kişilik Afgan aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Olay, Ovacık Mahallesi
581. Cadde'de meydana geldi. Cadde üzerindeki bir evde yaşayan aynı aileden Afganistanlı Kazemali (43), Shahnaz (39), Hasseın (25), Muhammed Soshedl (7), Zahra (15) ve Yasaman Heıdarı (12) rahatsızlanarak komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, rahatsızlanan aile üyelerini, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Tedavi altına alınan Afgan ailenin, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:56 Kaynak: DHA
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