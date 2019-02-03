Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de 6 Kişilik Afgan Aile, Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Kırıkkale'de 6 Kişilik Afgan Aile, Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

57 dakika önce

Kırıkkale'de 6 kişilik Afgan aile, karbonmonoksit gazından zehirlendiKIRIKKALE'de 3'ü çocuk 6 kişilik Afgan aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Kırıkkale'de 6 kişilik Afgan aile, karbonmonoksit gazından zehirlendi

KIRIKKALE'de 3'ü çocuk 6 kişilik Afgan aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay, Ovacık Mahallesi 581. Cadde'de meydana geldi. Cadde üzerindeki bir evde yaşayan aynı aileden Afganistanlı Kazemali (43), Shahnaz (39), Hasseın (25), Muhammed Soshedl (7), Zahra (15) ve Yasaman Heıdarı (12) rahatsızlanarak komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, rahatsızlanan aile üyelerini, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Tedavi altına alınan Afgan ailenin, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:56 Kaynak: DHA

Kırıkkale, 3. Sayfa
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