Kırıkkale'de 6 Kişilik Afgan Aile, Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
25 dakika önce
KIRIKKALE'de kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişilik Afgan aile, çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.
KIRIKKALE'de kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişilik Afgan aile, çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi
581. Cadde'de meydana geldi. Cadde üzerindeki evde yaşayan Afganistan
uyruklu aile fertleri Kazemali (43), Shahnaz (39), Hasseın (25), Muhammed Soshedl (7), Zahra (15) ve Yasaman Heıdarı (12) rahatsızlanarak komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, rahatsızlanan aile üyelerini olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan Afgan ailenin, yapılan kontrollerde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi. - Kırıkkale
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:26 Kaynak: DHA
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