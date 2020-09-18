Kırıkkale'de 60 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Doğa Koruma ve ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce doğaya 60 kınalı keklik bırakıldı.

Yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında üretilen keklikler, Karaahmetli Tabiat Parkı'nda doğaya salındı.

Bahşılı Kaymakamı Bekir Yalçın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 60 kınalı kekliği doğaya bıraktıklarını belirterek, 2020 yılında toplam 750 kınalı kekliğin doğaya salındığını söyledi.

Kekliklerin kene ile mücadelede de önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Yalçın, her yıl bu şekilde salınımların devam edeceğini kaydetti.

Programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Bahadır Gürleyik ve personeli katıldı.