Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de 60 Polisle Kumar Operasyonu: 47 Gözaltı

Kırıkkale'de 60 Polisle Kumar Operasyonu: 47 Gözaltı

1 saat önce

Kırıkkale'de gece yarısı 60 polisin katıldığı kumar operasyonunda 3'ü kadın 47 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de 60 Polisle Kumar Operasyonu: 47 Gözaltı, System.String[]
Kırıkkale'de gece yarısı 60 polisin katıldığı kumar operasyonunda 3'ü kadın 47 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince, Bahşili ilçesinde polisin 1 aydır takip ettiği mandıraya gece yarısı operasyonu düzenlendi. Çevik Kuvvet ile birlikte 60 polisin katıldığı operasyonda 3'ü kadın 47 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 1 tabanca ve kumar malzemeleri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilere ait araçlarda da aramalar yapıldı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:30 Kaynak: İHA

Kırıkkale, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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