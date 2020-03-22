Kırıkkale'de 65 yaş üstü insanların ihtiyaçları için 40 ekip görevde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 65 yaş üstü insanların ihtiyaçları için 40 ekip görevde - Son Dakika

Kırıkkale'de 65 yaş üstü insanların ihtiyaçları için 40 ekip görevde

6 saat önce

Kırıkkale'de 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların taleplerini karşılamak için 24 saat esasına göre çalışacak 40 ekip göreve başladı.

Kırıkkale'de 65 yaş üstü insanların ihtiyaçları için 40 ekip görevde, System.String[]

Kırıkkale'de 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların taleplerini karşılamak için 24 saat esasına göre çalışacak 40 ekip göreve başladı.


Kırıkkale Valiliğinde yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 25'i il merkezinde, 15'i ilçelerde olmak üzere, toplam 40 ekip sahada hazır olacak.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgını ile mücadele genelgesi kapsamında, sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarının ilgili kamu görevlileri aracılığıyla ve ihtiyaç duyulması halinde sivil toplum görevlilerinin aracılığı ile karşılanması konuları ele alındı.


112 Acil Çağrı Merkezi ile Açık Kapı birimlerine vatandaşlar tarafından iletilen talepler, bu merkezler aracılığı ile Valilik bünyesinde oluşturulan ve 24 saat görev yapacak olan Vefa İletişim Merkezine iletilmesinin ardından vatandaşların taleplerinin karşılanacağı belirtildi.


İlçe kaymakamlarının da telekonferans ile katıldığı toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Vali Yardımcısı Emin Alıcı, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Uğur Özmen ve ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri hazır bulundu. - KIRIKKALE

Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:20 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak         
21:30
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı         
19:11
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 21:35:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de 65 yaş üstü insanların ihtiyaçları için 40 ekip görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]