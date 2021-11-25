Kırıkkale'de 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığın önüne geçmek için çalışmalar sürüyor. KOM polisi tarafından yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde, Y.U. isimli şahsın işyerinde yapılan denetimde 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs Y.U. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE