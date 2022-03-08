Kırıkkale'de 7 bin 738 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 bin 738 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığı önlemeye yönelik yaptığı saha ve analiz çalışmaları kapsamında, F.S'nin (43) iş yerlerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 7 bin 394 cinsel içerikli hap, 326 macun, 5 jel, 2 krem ve 11 cinsel içerikli çikolata ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.