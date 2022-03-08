Kırıkkale'de 7 bin 738 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 7 bin 738 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

08.03.2022 15:33
Kırıkkale'de 7 bin 738 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 bin 738 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 bin 738 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığı önlemeye yönelik yaptığı saha ve analiz çalışmaları kapsamında, F.S'nin (43) iş yerlerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 7 bin 394 cinsel içerikli hap, 326 macun, 5 jel, 2 krem ve 11 cinsel içerikli çikolata ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 7 bin 738 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika


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