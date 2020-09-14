Kırıkkale'de 7 bin 927 kadına eğitim verildi - Son Dakika

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen "Her Anne Bir Dünya" projesi kapsamında 7 bin 927 kadına eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile bireylerin sağlık okuryazarlığı becerilerinin öneminin arttığı belirtildi.

Bu dönemde müdürlük tarafından anne ve anne adayı tüm kadın nüfusu üzerinde sağlık okuryazarlığı seviyesinin geliştirilerek, sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her Anne Bir Dünya projesi kapsamında 7 bin 927 kadına eğitim verildi. Proje kapsamında bölgede yaşayan kadın nüfusa yönelik, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalık yükünün azaltılması, hastalıklarda erken teşhis ve tedavi başarısının artırılması, hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırılması ile ortalama yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir."