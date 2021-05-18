Kırıkkale'de 7 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 3-17 Mayıs arasında il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, hırsızlık ve bazı suçlardan haklarında 3 gün ila 18 yıl 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş, E.Ö, S.Ü, S.K, O.D, V.D. ve S.U'yu yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????