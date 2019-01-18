Kırıkkale'de 8 Hırsızlık Olayını Gerçekleştiren 4 Kişi Tutuklandı
12 dakika önce
KIRIKKALE'de 4 otomobilin çalınması ve 4 evde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.
KIRIKKALE'de 4 otomobilin çalınması ve 4 evde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 4 otomobilin çalınması ve 4 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri iddia edilen Ahmet V., Emrah E., Songül Y. ve Cengiz Ş., çaldıkları araç ve malzemelerle yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan araçlar ve eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.
- Kırıkkale
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:32 Kaynak: DHA
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