Kırıkkale'de 931 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 931 litre sahte şarap ele geçirildi

30.03.2022 21:14
Kırıkkale'de 931 litre sahte şarap ele geçirildi

Kırıkkale'de 931 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de 931 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçunu önlemeye yönelik yaptığı saha ve analiz çalışmaları kapsamında E.Ç'nin (36) Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki iş yeri ve deposunda arama yaptı.

Aramada, 19'ar litrelik damacanalarda toplan 931 litre sahte şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 931 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 931 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
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