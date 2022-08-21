Silahını temizlerken kazara babaannesini vurdu - Son Dakika
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Silahını temizlerken kazara babaannesini vurdu

21.08.2022 03:43
Silahını temizlerken kazara babaannesini vurdu

KIRIKKALE'de A.Y. (21), temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu babaannesi D.Y.'yi (61) vurdu.

KIRIKKALE'de A.Y. (21), temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu babaannesi D.Y.'yi (61) vurdu. Yaralı kadın hastanede tedaviye alınırken, A.Y. ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Cemal Gürsel Caddesi'ndeki müstakil evin bahçesinde meydana geldi. A.Y., tüfeğini temizlediği sırada silah kazara ateş aldı. Bu sırada bahçede bulunan babaanne D.Y.,  tüfekten çıkan saçmalarla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı D.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, torun A.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahını temizlerken kazara babaannesini vurdu - Son Dakika

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