Kırıkkale'de AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı

06.04.2022 16:25
Kırıkkale'de AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Tekbıyıkoğlu, Valiliğin sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda, "Habercilik camiasında ilkeli, tarafsız, doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla hizmet vererek, ülkemiz ve dünyada önemli bir konumda bulanan Anadolu Ajansının 102'nci yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı da mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın doğru, tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin sesi olduğunu vurguladı.

Çok meşakkatli bir meslek olan gazeteciliğin fedakarlık gerektirdiğini belirten Saygılı, "Anadolu Ajansı da zor şartlarda olsa bile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok daha güzel hizmetlere, çok daha güçlü, kaliteli, hızlı ve tarafsız haberciliğe imza atacaktır. Dünyanın sayılı ajanslarından olan Anadolu Ajansının tüm personelinin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini aktardı.

Saygılı, sosyal medya hesabından da "Şehrimiz, ülkemiz ve dünya genelindeki tüm haberlerin bizlere aktarılması için gece gündüz özverili çalışanlarıyla sürekli sahada olan Anadolu Ajansının 102'nci yılı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

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Spor kulüpleri ve federasyonlar, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Spor kulüpleri ve federasyonlar, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika


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