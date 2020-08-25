Kırıkkale'de aç kalan tilki şehre indi - Son Dakika

Kırıkkale'de aç kalan bir tilki, doğal yaşam alanından kent merkezine indi.

Kırıkkale'de doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen bir tilki, akşam saatlerinde kent merkezine indi. Sokak üzerinde ürkek davranışlarla bir süre yiyecek arayan tilki, umduğunu bulamayınca kaçarak çevreden uzaklaştı. Tilkiyi fark eden bir kişi ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Gece olması dolayısıyla etrafta kimsenin olmamasını değerlendiren tilki bir süre sonra gözden kayboldu. - KIRIKKALE