Kırıkkale'de Acemi Erler Yemin Etti

Kırıkkale
İl Jandarma
Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 373. kısa dönem 61 er için yemin töreni düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer
, herkesin hayatın belli dönemlerinde ailesinden, evinden ayrı kaldığını ifade etti.
Çocukları, evlatları askere göndermenin onuru, şerefi ve heyecanının ayrı bir şey olduğunu aktaran Sezer, "Allah bu millete, memlekete, bu Peygamber ocağında hizmet etme fırsatı veren evlatlar yetiştirmeyi sizlere nasip etti, bunun gururunu yaşıyorsunuz. Millet olarak bizde şanlı bayrağımızı, şanlı üniformamızı bu çocuklarımızın üzerinde gördüğümüzde aynı onuru yaşıyoruz." diye konuştu.
İl Jandarma Komutan Vekili Naim Çetinkaya
da kutsal vatan hizmetini yapmak üzere, güzel yurdun dört bir yanından katılan gençlerin, ant içme törenini gururla yaptığını dile getirdi.
Acemi erlerin yemin etmesinin ardından birliğe ilk katılan ve eğitimlerinde başarılı olan erlere başarı belgeleri verildi.
Törene İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli subay ve astsubaylar ile askerlerin aileleri katıldı.
Tören, yapılan ikramın ardından sona erdi.