Kırıkkale'de Açık Hava Halk Kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesince Büyük Şehir Parkı'nda yapımı tamamlanan Açık Hava Halk Kütüphanesi hizmete açıldı.

Kütüphanenin açılışını yapan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkaleli hemşehrilerinin okuma alışkanlığını artırmak ve kitaba ulaşımlarını kolaylaştırmak için halk kütüphanesi kurduklarını söyledi.

Burada birbirinden farklı eserler bulunduğunu aktaran Saygılı, şöyle konuştu:

"Kütüphanedeki eserlerden parka gelen vatandaşların yararlanmasını istiyoruz. Günün farklı saatlerinde parkımıza dinlenmek için ziyaret eden hemşehrilerimiz çocuklarıyla birlikte burada kitap okuyarak da vakit geçirebilecek. Böylece vatandaşlarımızın parkta geçirdikleri vakitler daha da değerli olacak."

Açılışa katılan vatandaşlar da parkta kitap okunabilecek bir yer oluşturduğu için Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.

Saygılı, açılışın ardından parkta bulunan vatandaşlarla sohbet etti.