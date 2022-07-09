Bayram namazının ardından bölge halkı, kurban ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Kesim sırasında pek çok kişi bıçakla yaralandı. Sabah saatlerinden itibaren hastanelerin acil servislerine el, kol ve bacaklarından bıçak yarası alanlar gelmeye başladı. Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran kişiler, tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de acil servislerde 'acemi kasap' yoğunluğu - Son Dakika

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