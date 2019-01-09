Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de "Afad Gönüllüsü Projesi"

Kırıkkale'de "Afad Gönüllüsü Projesi"

1 saat önce

Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun, afet ve acil durumlar için AFAD'a destek olmak amacıyla "AFAD Gönüllüsü Projesi" başlattıklarını belirtti.

Kırıkkale'de
Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun, afet ve acil durumlar için AFAD'a destek olmak amacıyla "AFAD Gönüllüsü Projesi" başlattıklarını belirtti.

Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmek amacıyla proje başlattıklarını vurguladı.

Projede gönüllü olmak isteyenlerin kayıtlarının e-devlet üzerinden alınacağını aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Gönüllü eğitimleri 3 aşamada yapılacak olup birinci aşama eğitimler AFAD portal üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleştirilecektir. AFAD gönüllüsü olmak isteyen 18 yaş üstü tüm bireyler e-devlet üzerinden AFAD gönüllü başvurusu yazarak kolaylıkla müracaat edebileceklerdir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. AFAD gönüllüsü tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:07 Kaynak: AA

Kırıkkale, AFAD, Güncel
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