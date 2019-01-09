Kırıkkale'de "Afad Gönüllüsü Projesi"

Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun, afet ve acil durumlar için AFAD'a destek olmak amacıyla "AFAD Gönüllüsü Projesi" başlattıklarını belirtti.

Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun, afet ve acil durumlar için AFAD'a destek olmak amacıyla "AFAD Gönüllüsü Projesi" başlattıklarını belirtti.



Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmek amacıyla proje başlattıklarını vurguladı.



Projede gönüllü olmak isteyenlerin kayıtlarının e-devlet üzerinden alınacağını aktaran Coşkun, şunları kaydetti:



"Gönüllü eğitimleri 3 aşamada yapılacak olup birinci aşama eğitimler AFAD portal üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleştirilecektir. AFAD gönüllüsü olmak isteyen 18 yaş üstü tüm bireyler e-devlet üzerinden AFAD gönüllü başvurusu yazarak kolaylıkla müracaat edebileceklerdir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. AFAD gönüllüsü tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu

Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi

Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız

Son Dakika! Palu Ailesi Olayıyla Gündeme Gelen Tuncer Ustael, Canlı Yayında Gözaltına Alındı