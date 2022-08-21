Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü halde bulundu - Son Dakika
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Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü halde bulundu

21.08.2022 03:30
Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü halde bulundu

KIRIKKALE'de AFAD İl Müdürlüğü personeli Ali Özdoğan, evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

KIRIKKALE'de AFAD İl Müdürlüğü personeli Ali Özdoğan, evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yapılan kontrolde Özdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1080. Sokak'ta meydana geldi. Ali Özdoğan'ın evinden 3 el silah sesi gelmesi üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine hebir verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Özdoğan'ın kapısını çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine kapıyı kırarak eve giren ekipler, Özdemir'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu tespit edilen Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özdoğan'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

'BABA NE OLUR GİTME'

Özdoğan'ın çocukları babalarının tabutunun arkasından ağlarken, polis ekipleri olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. AFAD İl Müdürlüğü personeli olduğu öğrenilen Özdoğan'ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Ali Özdoğan, Kırıkkale, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü halde bulundu - Son Dakika

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