Kırıkkale'de afet bilinci tiyatro ile anlatılıyor - Son Dakika

Kırıkkale'de, Anda Derneği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "Afet Farkındalık Projesi" kapsamında "Hayatımız Sallanmasın" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki tiyatro oyununda, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Etkinliğe katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve bu gerçekle yaşamasını öğreneceklerini belirtti.

Bir afet anında en önemli şeyin ne yapılacağının bilinmesi olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Bu tiyatro gösterisi aynı zamanda afet farkındalık eğitimidir ve ne kadar çok kişi bu eğitimi alırsa afet konusunda o kadar kişinin bilinci artmış demektir." ifadesini kullandı.

Vali Tekbıyıkoğlu, Anda Derneği Genel Başkanı Okan Tosun ve ekibine teşekkür plaketi verdi.