Kırıkkale'de Afgan uyruklu 3 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Afgan uyruklu 3 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi

52 dakika önce

KIRIKKALE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de Afgan uyruklu 3 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

KIRIKKALE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Gürler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Afganistan uyruklu Narges (25), Masoumah (6) ve Farid Ahmad Jafari (32), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 3 kişi, ihbarla eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.


Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:33 Kaynak: DHA
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