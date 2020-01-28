Kırıkkale'de Afgan uyruklu 3 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

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Kırıkkale'de Afgan uyruklu 3 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi
52 dakika önce
KIRIKKALE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:33 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Gürler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Afganistan uyruklu Narges (25), Masoumah (6) ve Farid Ahmad Jafari (32), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 3 kişi, ihbarla eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
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