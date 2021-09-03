KIRIKKALE - Ağaçta mahsur kalan kedi iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika

KIRIKKALE - Ağaçta mahsur kalan kedi iş makinesiyle kurtarıldı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, iş makinesi aracılığıyla indirildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, iş makinesi aracılığıyla indirildi. Cuma namazının ardından Belediye Parkı'na gelen ilçe sakinleri, çınar ağacına çıkan kedinin mahsur kaldığını fark etti. Hayvanı kendi imkanlarıyla indiremeyen vatandaşlar, Karakeçili Belediyesinden yardım istedi. İş makinesinin kepçesine binen zabıta görevlisi ve bir vatandaş tarafından ağaçtan indirilen kedi, parka salıverildi.

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