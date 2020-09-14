Kırıkkale'de Ahilik Haftası kutlandı - Son Dakika

Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ve oda başkanları, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret etti.

Saygılı, ziyarette yaptığı konuşmada, Ahilik kültürünün yaşatılması için her türlü çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

İçerisinde bulunulan pandemi sürecinde özellikle yardımlaşmaya büyük önem verdiklerini dile getiren Saygılı, "Kırıkkale Belediyesi olarak pandemi sürecinde esnafımızın yanında olduk. Bu hususta çeşitli esnaf kollarımıza desteklerimiz oldu. Bu desteğimiz zaman içerisinde devam edecek." dedi.

Köstekli de bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlı kutlama gerçekleştiğini belirterek, Kırıkkale Belediyesine pandemi sürecinde esnafa verdiği destekten dolayı teşekkür etti.