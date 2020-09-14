Kırıkkale'de ahilik kültürü yaşatılmaya çalışılıyor - Son Dakika

Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, Ahilik Haftası dolayısıyla Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret etti.

Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Süleyman Köstekli ve beraberindeki heyet Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı makamında ziyaret etti. Bu yıl pandemi nedeni ile kısıtlı bir kutlamanın gerçekleştiğini belirten Başkan Süleyman Köstekli "Gelecek nesle ahiliği, usta çıkak ilişkisini günümüzde tüm iş kollarında aşılamak istiyoruz. Ahi Evran'ın dediği gibi 'esnaf eli açık olacak, cömert olacak, komşusu açken tok yatmayacak' gibi söylemleri genç esnaf kardeşlerimize aşılamaya çalışıyoruz. Kırıkkale Belediyemize de içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde esnaf kardeşlerimize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Ahilik kültürü yaşatılmalı"

Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini aktaran Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, her türlü çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Başkan Saygılı, "Ahilik kültürünün yaşatılması için gösterdiğiniz çabaya teşekkür ediyorum. Geleneklerimizi Kırıkkale esnafımızın yaşatmaya çalıştığın görmek çok sevindirici. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde özellikle yardımlaşmaya büyük önem veriyoruz. Biz Kırıkkale Belediyesi olarak pandemi sürecinde esnafımızın yanında olduk, bu hususta çeşitli esnaf kollarımıza desteklerimiz oldu. Bu desteğimiz zaman içerisinde devam edecek" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE