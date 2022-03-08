KIRIKKALE'DE AHIR ÇÖKTÜ: 8 HAYVAN ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALI - Son Dakika

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde, yağış nedeniyle çöken ahırdaki 2 kişi yaralanırken, 7 büyükbaş ve 1 eşek ise öldü.

Olay, dün akşam Uzunlar köyünde meydana geldi. Fuat Çakmak'a ait olan ve büyükbaşların bulunduğu ahır, yağmur nedeniyle çöktü. Bu sırada ahırda hayvanları besleyen Pınar Çakmak ve Yasemin Şahin ile 43 büyükbaş ve 2 eşek enkazda kaldı. Fuat Çakmak'ın gelini Pınar Çakmak ile Yasemin Şahin, enkazdan kendisi çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enkaz altından 37 hayvanı kurtaran ekipler, 7 büyükbaş ile 1 eşeğin de öldüğünü belirledi.