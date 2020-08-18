Kırıkkale'de ahır yandı; 7 büyükbaş telef oldu - Son Dakika

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde ahırda çıkan ve 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 7 büyükbaş telef oldu.

İlçeye bağlı Ceritmüminli köyünde çiftçi Yılmaz Kartalcı'nın evinin yanında bulunan ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köyde paniğe neden olan yangına ilk olarak köylüler müdahale etti. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, ahırdaki 7 büyükbaş öldü. Ayrıca, ahırdaki 400 kilo nohut kül olurken, tohum atma amacıyla kullanılan tarım aleti de zarar gördü.