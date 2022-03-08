Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu - Son Dakika
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Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu

08.03.2022 13:33
Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 7 büyükbaş hayvan ile bir eşek telef oldu.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 7 büyükbaş hayvan ile bir eşek telef oldu.

İlçeye bağlı Uzunlar köyünde Fuat Çakmak'a ait ahırın duvarları aşırı yağışlara bağlı yıkıldı, çatısı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay anında ahırın yanında bulunan ve yaralanan Pınar Çakmak ile Yasemin Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Enkazda kalan 9 büyükbaş hayvandan 7'si ile bir eşek telef oldu.

Ekipler, 2 büyükbaş hayvanı enkazdan yaralı çıkardı.

Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu
Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu
Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu
Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu

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Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de ahırın yıkılması sonucu 2 kadın yaralandı, 8 hayvan telef oldu - Son Dakika
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