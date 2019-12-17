Kırıkkale'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı

6 saat önce

2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında eş zamanlı 81 ilde gerçekleştirilen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Kırıkkale'de Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı, System.String[]

2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında eş zamanlı 81 ilde gerçekleştirilen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Kırıkkale'de Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.

İl ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay ve başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il ve ilçe bazında planlanması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldı.

Şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması kararlarının alındığı toplantıda, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilde ve ilçelerde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma yapıldı.

Ayrıca Bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikte ilde de yetkililerin üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısının 20 Aralık Cuma günü ilçelerde Kaymakamların başkanlığında düzenleneceği belirtildi.

Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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