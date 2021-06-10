Kırıkkale'de aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, BioNTech aşısı aile sağlığı merkezlerinde de yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığının uygun saklama koşullarının sağlandığı aile sağlığı merkezlerinde Kovid-19 aşısı BioNTech'in de yapılabilmesi için başlattığı çalışma kapsamında, vatandaşlar randevu aldıkları merkezlerde aşılarını yaptırdı.

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Sorumlusu Dr. Zeynep Kırdı Harbawı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale merkezde şu anda 3 aile sağlığı merkezinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının talimatı gereği A grubu ve 4'ten fazla aile hekimi içeren merkezlerde uygulamayı başlattıklarını anlatan Harbawı, aşıların Ankara'daki depodan sıfırın altında 80 dereceye kadar soğutan dolaplarla illere, oradan da uygulama merkezlerine ulaştırıldığını anlattı.

Aşı olan vatandaşlardan Muzaffer Ulutaş (49) ise "Sırası gelen herkesin aşısını olmasını tavsiye ederim. Aşımızı olalım ki bir an önce ülke olarak bu salgından kurtulalım. Aile sağlığı merkezlerinde aşı uygulaması biz vatandaşlar için de iyi oldu. Hemşire ve doktorlara da ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Bugün de cephede en çok onlar çalışıyor. Vatandaş olarak onlara destek olmamız lazım." diye konuştu.