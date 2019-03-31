Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de, AK Parti Adayı Saygılı, Yeniden Seçildi

Kırıkkale'de, AK Parti Adayı Saygılı, Yeniden Seçildi

3 saat önce

KIRIKKALE'de yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mehmet Saygılı (50), yeniden seçildi.

Kırıkkale'de, AK Parti Adayı Saygılı, Yeniden Seçildi, System.String[]
KIRIKKALE'de yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mehmet Saygılı (50), yeniden seçildi.

Seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığı'nda takip eden Mehmet Saygılı, kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından partililer ile birlikte kent merkezinde düzenlenen kutlama programına katıldı. 

MEHMET SAYGILI KİMDİR?

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1990 yılında mezun olan Mehmet Saygılı 1990-1991 yılları arasında İngiltere'de lisan eğitimi aldı. 1991-1992 yılları arasında askerlik hizmetini yerine getirdi. 1993 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetine devam etti. 2009 yılında AK Parti il genel meclis üyesi seçildi. Mehmet Saygılı, 2011 yılında Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahibi olan Saygılı, Kırıkkale İli Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı Kurucu üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Polis Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu üyelikleri bulunuyor. - Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:53 Kaynak: DHA

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, AK Parti, Politika
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