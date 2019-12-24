Kırıkkale'de AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti - Son Dakika

Kırıkkale'de AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti

6 saat önce

Kırıkkale'de AK Parti'nin Merkez, Yahşihan ve Karakeçili ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

Kırıkkale'de AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti, System.String[]

Kırıkkale'de AK Parti'nin Merkez, Yahşihan ve Karakeçili ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

AK Parti Genel Merkez Bölge Koordinatörü Mustafa Necati Işık, İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, yaptıkları istişareler neticesinde başkanların tecrübelerini ve sağladıkları katkıları artık başka alanlarda müşahede edeceklerini söyledi.

Bugün itibariyle Merkez, Yahşihan ve Karakeçili ilçelerinde böyle bir değişikliğe gittiklerini aktaran Işık, "Kongre süreçlerimizin hem Kırıkkale hem ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen de 22 Şubat 2020'den itibaren ilçelerde kongre sürecinin başlayacağını belirterek, ilçelerin planlamasını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bir aylık süreç içerisinde tüm ilçelerin kongrelerini yapacaklarını ifade eden Dağdelen, şöyle konuştu:

"Genel Merkezimizde onay verirse il kongresiyle ilgili kendi takvimimiz, öngörümüz eylül ayının içerisinde muhtemelen il kongremizi gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Teşkilatımızın içerisinde yeniden bir yapılanmaya gidiyoruz. Bazı arkadaşlarımızda görev değişikliği öngörüldü. Yaptığımız istişareler sonucunda birtakım görev değişiklikleri yapmaya karar verdik. Merkez, Yahşihan ve Karakeçili ilçelerinde değişikliğe gidiyoruz. Bu arkadaşlarımızı görevden alma falan değil. Bu kongre süreci içerisinde yeniden yapılanma. Arkadaşlarımızı ana kademe içerisinde daha iyi şartlarda değerlendirme noktasında bir düşüncemiz oldu. Bu bir yapılandırma ve görev değişiklikleri."

Toplantıya, görevlerinden istifa eden Merkez İlçe Başkanı Haydar Bozdemir, Karakeçili İlçe Başkanı Halil Avan ve Yahşihan İlçe Başkanı Hüseyin Şenol da katıldı.

Kırıkkale, Yahşihan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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