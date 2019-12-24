Kırıkkale'de AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti - Son Dakika
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Kırıkkale'de AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti

7 saat önce

KIRIKKALE'de, AK Parti'nin Merkez, Karakeçili ve Yahşihan ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

Kırıkkale'de AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti, System.String[]

KIRIKKALE'de, AK Parti'nin Merkez, Karakeçili ve Yahşihan ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

AK Parti'de Merkez İlçe Başkanı Haydar Bozdemir, Karakeçili İlçe Başkanı Halil Avan ve Yahşihan İlçe Başkanı Hüseyin Şenol, görevlerinden istifa etti. AK Parti Genel Merkez Bölge Koordinatörü Mustafa Necati Işık, İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, yaptıkları istişareler sonucunda başkanların tecrübelerini ve sağladıkları katkıları artık başka alanlarda müşahade edeceklerini söyleyerek, "Kongre süreçlerimizin hem Kırıkkale hem ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen de "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'de de partimiz kongre sürecine girdi. 3 değerli yol arkadaşımız görevlerinden istifa etti. Kendilerine partimize vermiş oldukları azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Kendileri kongre sürecinden sonra partimiz ana kademe çalışmalarına devam edecekler" dedi.


Karakeçili, Kırıkkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:04 Kaynak: DHA
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