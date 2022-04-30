Kırıkkale'de AK Parti teşkilatları iftarda buluştu - Son Dakika
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Kırıkkale'de AK Parti teşkilatları iftarda buluştu

30.04.2022 21:57
Kırıkkale'de AK Parti teşkilatları iftarda buluştu

Kırıkkale'de AK Parti teşkilatları iftar programında buluştu.

Kırıkkale'de AK Parti teşkilatları iftar programında buluştu.

Ak Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, bir düğün salonunda düzenlenen programda, katılımları ve yaptıkları çalışmalardan dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

İftar programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferans yöntemiyle katılarak partililerin bayramını kutladı.

Programa AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti il ve ilçe teşkilatı mensupları ile üyeler katıldı.

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Mustafa Kaplan, Kırıkkale, AK Parti, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de AK Parti teşkilatları iftarda buluştu - Son Dakika


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