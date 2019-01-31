Kırıkkale'de Akaryakıt Kontrol Deposunda Patlama: 1 Ölü
39 dakika önce
KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki bir akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.
KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki bir akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.
Olay, saat 16.30 sıralarında Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki özel akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana geldi. Depoda yakıt buharının sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma
ekipleri, patlamanın yaşandığı deponun çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olayda, kimyacı olarak çalışan İsmail Sönmez
(32) hayatını kaybetti. Sönmez'in, evli ve 3 yaşında oğlu olduğu öğrenildi. Kırıkkale
Valisi Yunus Sezer
, jandarmanın incelemelerinin sürdüğü depoya gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Kırıkkale
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:41 Kaynak: DHA
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