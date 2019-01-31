Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Akaryakıt Kontrol Deposunda Patlama: 1 Ölü

Kırıkkale'de Akaryakıt Kontrol Deposunda Patlama: 1 Ölü

39 dakika önce

KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki bir akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

Kırıkkale'de Akaryakıt Kontrol Deposunda Patlama: 1 Ölü, System.String[]
KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki bir akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki özel akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana geldi. Depoda yakıt buharının sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, patlamanın yaşandığı deponun çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olayda, kimyacı olarak çalışan İsmail Sönmez (32) hayatını kaybetti. Sönmez'in, evli ve 3 yaşında oğlu olduğu öğrenildi.  Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, jandarmanın incelemelerinin sürdüğü depoya gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:41 Kaynak: DHA

Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yağmurdan Yıkılan Toprak Evdeki 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü Yol Ortasında Korkunç Son! Genç Adamı Taşlarla Ezerek Öldürdüler

Ormanda Cesedi Bulunmuştu! Ecem'in Günlüğüne Yazdığı Her Satır Kan Dondurdu 15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 19:20:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Akaryakıt Kontrol Deposunda Patlama: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]