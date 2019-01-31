Kırıkkale'de Akaryakıt Numune Deposunda Patlama: 1 Ölü
17 dakika önce
Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde özel bir şirkete ait akaryakıt numune deposunda meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi.
Kırıkkale
'nin Bahşili ilçesinde özel bir şirkete ait akaryakıt numune deposunda meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi.
Rafineri yolu üzerinde bulunan özel akaryakıt numune deposunda kontrol yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Patlama sırasında depoda bulunan işçi İsmail Sönmez
(37) hayatını kaybetti.
Sönmez'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer
de patlamanın ardından olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:00 Kaynak: AA
AK Parti'nin Rap Şarkısı Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
Alkollü Dede, Torununu Yanan Sobaya Attı
Milli Savunma Bakanlığı, Komandoların Karla Kaplı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Görüntülerini Yayınladı
Oğlunun İşten Çıkarılmasına Sinirlenen Baba, Dehşet Saçtı! Yaralılar Var