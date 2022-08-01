KIRIKKALE - Silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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KIRIKKALE - Silahlı kavgada 1 kişi öldü

01.08.2022 08:34

Kırıkkale'de alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Güzeltepe Mahallesi 568 Sokak'ta karşılaşan N.K. (55) ile Y.Ü. arasında alacak yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.Ü, tüfekle N.K'ye ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan N.K, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Y.Ü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: KIRIKKALE - Silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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