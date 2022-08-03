Kırıkkale'de cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de cinayet şüphelisi tutuklandı

03.08.2022 10:31
Kırıkkale'de cinayet şüphelisi tutuklandı

Kırıkkale'de alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Güzeltepe Mahallesi 568 Sokak'ta N.K'yi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Y.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, 1 Ağustos'ta Güzeltepe Mahallesi 568 Sokak'ta karşılaşan N.K. (55) ile Y.Ü. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Y.Ü, tüfekle N.K'ye ateş açmıştı.

Yaralanan N.K, kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Y.Ü. gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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