Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri 112 Çağrı Merkezini gezdi - Son Dakika
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Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri 112 Çağrı Merkezini gezdi

30.05.2022 15:18

Kırıkkale'de Acil Çağrı Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anaokullarında açılan "112 sınıfları"nda eğitim gören çocuklar, çağrı merkezini ziyaret etti.

Kırıkkale'de Acil Çağrı Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anaokullarında açılan "112 sınıfları"nda eğitim gören çocuklar, çağrı merkezini ziyaret etti.

Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de oluşturulduğu belirtilen sınıflarda, okuma-yazma bilmeyen çocuklara 112'nin hangi durumlarda aranması gerektiği sınıf duvarlarındaki karikatürlerle anlatılıyor.

Proje kapsamında bugün de Acil Çağrı Merkezi'ni gezerek kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan anaokulu öğrencilerine, daha sonra polis, jandarma, ambulans, itfaiye ve AFAD araçları tanıtıldı.

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, gazetecilere, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun destek ve himayelerinde anaokullarında 112 sınıflarını oluşturduklarını söyledi.

Bu sınıflarda çeşitli görsellerle çocuklara 112'yi anlattıklarını aktaran Tekinay, şöyle konuştu:

"Daha sonra projemizin ikinci aşaması olarak sınıflarda acil çağrı hizmeti veren kurumlar tarafından tanıtım yapıldı. Şu anda projemizin üçüncü aşaması olan 'Geleceğin Kahramanları 112'de' dedik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklara devletin gücünü hissettirmek, 112'nin her zaman ve her koşulda yanlarında olduğunu anlatmak ve farkındalık oluşturmak istedik. Buraya gelen çocuklara öncelikle çağrı merkezimizdeki çalışma sistemini ve hangi kurumların bulunduğunu anlattık. Sonrasında eğitim salonunda çizgi filmle 112 eğitimi verdik. Daha sonra da çocukların hayalleri olan polis, jandarma, itfaiye, AFAD, ambulans ve orman yangın araçlarının tanıtımını yaptık. Bunlar çocukların hayallerini süsleyen araçlardı. Araçları çocuklarla buluşturduk."

Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri 112 Çağrı Merkezini gezdi
Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri 112 Çağrı Merkezini gezdi
Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri 112 Çağrı Merkezini gezdi
Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri 112 Çağrı Merkezini gezdi
Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri 112 Çağrı Merkezini gezdi

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İkinci sınıf öğrencileri 112'yi yerinde öğrendi İkinci sınıf öğrencileri 112'yi yerinde öğrendi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri 112 Çağrı Merkezini gezdi - Son Dakika


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