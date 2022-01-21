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Kırıkkale'de anaokulunda "112 Sınıfı" açıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de anaokulunda "112 Sınıfı" açıldı

21.01.2022 15:22
Kırıkkale'de anaokulunda "112 Sınıfı" açıldı

Kırıkkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çocuklarda "112" farkındalığı oluşturmak amacıyla "112 Sınıfı" açıldı.

Kırıkkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çocuklarda "112" farkındalığı oluşturmak amacıyla "112 Sınıfı" açıldı.

İldeki bütün anaokullarında açılacak 112 sınıflarıyla ilk olarak okuma ve yazma bilmeyen çocuklara 112'nin hangi durumlarda aranması gerektiği sınıf duvarlarındaki karikatürlerle anlatılacak. 112 Acil Çağrı Merkezi çatısı altında hizmet veren görevlilerin okullarda kurumun hizmetlerini anlatacağı uygulama kapsamında çocuklar, 112 Acil Çağrı Merkezine götürülüp, kurum araçlarıyla gezdirilmesi de amaçlanıyor.

Kentteki ilk "112 Sınıfı", Şehit Mustafa Nohut Anaokulu'nda öğrencilerin kurdeleyi kesmesiyle açıldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, açılışta gazetecilere, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bütün anaokullarına 112 sınıfı oluşturulacağını söyledi.

Acil çağrı merkezlerinin temel ve elzem bir hizmet olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Okuma yazma çağında olmayan çocuklarımızın okul öncesi eğitiminde bu kazanımı elde etmelerini istedik. Özellikle görsel hafızayla kuvvetlendirilecek grafikler ve tasarımlarla çağrı hizmetinin paydaşlarının bizzat okullara gelerek, verdikleri hizmeti anlatmasıyla çocuklarımızın bu farkındalığı elde etmelerini sağlamak istiyoruz. Yine bu kapsamda çocuklarımız 112 Acil Çağrı Merkezine de ziyarette bulunacak. Oradaki iş akışını da yerinde görmüş olacaklar."

Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale'nin acil çağrı hizmetinde en hızlı iller arasında olduğunu belirterek, 0,96 saniyenin altında bir hızla çağrılara cevap verildiğini kaydetti.

Açılışa, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ve diğer yetkililer katıldı.

Kırıkkale'de anaokulunda 112 Sınıfı açıldı
Kırıkkale'de anaokulunda 112 Sınıfı açıldı
Kırıkkale'de anaokulunda 112 Sınıfı açıldı
Kırıkkale'de anaokulunda 112 Sınıfı açıldı

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milli eğitim bakanlığı, Kırıkkale, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de anaokulunda '112 Sınıfı' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de anaokulunda "112 Sınıfı" açıldı - Son Dakika
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