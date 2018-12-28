Kırıkkale'de Anaokulunda Kitap Fuarı Açıldı

Kırıkkale Lal Saran Anaokulunda Kitap Okuyorum Geleceğe Koşuyorum Projesi kapsamında kitap fuarı açıldı.

Kırıkkale Lal Saran Anaokulunda Kitap Okuyorum Geleceğe Koşuyorum Projesi kapsamında kitap fuarı açıldı.



Projeyle çocuklar,bir ay boyunca biriktirdikleri harçlıklarıyla anne ve babalarıyla beğendikleri kitapları aldı.



Okul müdürü Nevin Ulamış, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın bir gün boyunca devam edeceğini, çocukların birbirinden renkli ve çeşitli kitaplarla buluştuğunu söyledi.



Kitap fuarının atmosferinin öğrencilere tüm yönleriyle kitap okumanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu gösterdiğini belirten Ulamış, "Etkinlik sırasında çocuklarımız birbiriyle etkileşim ve iletişim içerisinde, kitapları beraber inceleme fırsatı yakaladı. Öğretmenleri rehberliğinde, anne ve babalarıyla kitap incelemenin keyfini yaşadılar. Evde anne babaları, okulda öğretmenleri bu kitapları okuyacak. Çocuklarımız kitapların renkli ve büyülü dünyasıyla tanışacak. Bu şekilde çocuklarımızın gelişmesi ve kapasitesinin arttırılması kapsamında sosyal projeler üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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