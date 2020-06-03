Kırıkkale'de apartman deposunda kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de bir apartmanın deposunda kaçak tütün, makaron ve elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürler Mahallesi'nde bir apartmanın deposunda kaçak tütün bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, depodaki aramada, kaçak olduğu belirlenen 115 kilogram tütün, 953 paket doldurulmuş makaron, 16 kilogram nargile tütünü, 24 elektronik sigara ve 4 elektronik sigara ateşleyicisi ele geçirdi.

Zanlılar U.B. ve Y.B. gözaltına alındı.