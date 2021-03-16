KIRIKKALE - Apartmana çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobilin apartmana çarpması sonucu sürücü yaralandı.
H.T. idaresindeki 26 VF 823 plakalı otomobil, Fabrikalar Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki 3 katlı apartmana çarptı.
Çarpmanın etkisiyle deprem olduğunu zanneden apartman sakinleri hızla dışarı çıktı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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