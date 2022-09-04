Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

04.09.2022 19:28
Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'de apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Plevne Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın üçüncü katında Osman Yüksel'e ait dairenin salon kısmında, evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, evin balkonunda bulunan kombinin patlama riskine karşı caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Doğal gaz firması yetkilileri de bina girişinden gazı keserek önlem aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Salonun elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında, dairede hasar oluştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Osman Yüksel, Kırıkkale, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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