Kırıkkale'de Araç Yangını
1 saat önce
Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kırıkkale
'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yıldız
'a ait olduğu öğrenilen 78 AU 305 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle Yenimahalle
193. sokakta park halindeyken yanmaya başladı.
Motor bölümünde çıkan yangın, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından söndürülmeye çalışıldı.
Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Araçta hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:24 Kaynak: AA
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