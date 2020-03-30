Kırıkkale'de araçlar için 'dezenfeksiyon tüneli' - Son Dakika

KIRIKKALE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında 'araç dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu. Tünelde, başta ambulanslar olmak üzere şehirdeki tüm araçlar dezenfekte edilmeye başlandı.

Kırıkkale Belediyesi, Arpalık Çukuru mevkisinde kapatılan hayvan pazarının bulunduğu bölgeye araç dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. Kentteki araçların dezenfekte edilmesi amacıyla kurulan dezenfeksiyon tünelinde, öncelik ambulanslara tanındı. Ayrıca, vatandaşların da belirlenen gün ve saatte araçlarını ücretsiz şekilde dezenfekte etmesine olanak sağlandı.

'ÜCRETSİZ DEZENFEKTE EDİLECEK'