Kırıkkale'de araçlarında ruhsatsız silah ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kırıkkale'de araçlarında ruhsatsız av tüfeği ve tabanca bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, saha ve analiz çalışmalarının ardından düzenledikleri operasyonda, 3 şüphelinin araçlarında 4 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 5 dolu kartuş ve tabancalara ait dolu fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.