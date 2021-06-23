Kırıkkale'de firari 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında 5 ay ila 14 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D, İ.A, A.D. ve M.K'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, hakkında 3 bin lira kesinleşmiş idari para cezası ile aranan Ş.P. de gözaltına alındı.