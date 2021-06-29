Kırıkkale'de araması bulunan 6 firari yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan araması bulunan 6 firari şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanması ve hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu neticede askeri ceza kanununa muhalefetten 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.E., karşılıksız yararlanma suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. ile N.K., beyandan sonra mal ve kazançta artışı bildirmemek suçundan 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G., ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma/bulundurmadan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.İ. ile yaralama suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.U. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli 6 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE