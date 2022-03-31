Kırıkkale'de aranan 11'i hükümlü 17 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de aranan 11'i hükümlü 17 kişi yakalandı

31.03.2022 10:30
Kırıkkale'de aranan 11'i hükümlü 17 kişi yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 17 kişi yakalandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 17 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 3 gün ile 13 yıl 2 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan H.S.Y, H.D, E.K, B.T, A.A, M.Y, D.D, F.M, L.S, H.E. ve B.A. ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de aranan 11'i hükümlü 17 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de aranan 11'i hükümlü 17 kişi yakalandı - Son Dakika
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